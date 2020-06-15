Rusya'da casusluktan suçlu bulunan ABD'li Paul Whelan'a 16 yıl hapis cezası verildi

Moskova Şehir Mahkemesi’nde görülen davada, hakim Whelan’ın casusluktan suçlu olduğuna hükmetti ve hakkında yüksek güvenlikli cezaevinde 16 yıl hapis kararı verdi.

Karar doğrultusunda edinilen maddi kanıtlar, flash disk ve belgeler dosyada tutulacak.

Whelan ABD, İngiltere ve Kanada’dan yardım istedi

Gazetecilere konuşan Whelan, karara itiraz edip etmeyeceği yönündeki soruya “Evet, buna hazırlanıyorum” yanıtını verdi.

Whelan ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Kanada ve İngiltere başbakanlarından konuyla ilgili tepki göstermelerini istedi.

Whelan ayrıca kararın açıklanmasından önce yine masum olduğunu ve bunun siyasi bir dava olduğunu ileri sürmüştü.

Whelan’ın ABD’nin yanı sıra Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşlıkları bulunuyor.

ABD’li Büyükelçi: İlişkilerimizi zorlaştırır

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sulllivan, kararın iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu yansımayacağını belirtti.

“İlişkilerimiz için bu bir engel mi? Elbette öyle. Ancak diyaloğumuzu durdurur mu? Elbette, hayır” diyen Sullivan, karşılıklı olarak çok çeşitli bir ilişkiye sahip olduklarını, ancak Whelan konusunun diyalog kurulan başka süreçleri zorlaştıracağını ekledi.

Sullivan, “İlişkilerimizin daha iyi hale gelmesi için çalışacağım, Paul Whelan davası da ilişkilerimizi iyileştirmek bakımından önemli” dedi.

Sullivan, Whelan’ın serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceğini, konunun iki ülkenin yönetimleri arasındaki görüşmelerde gündeme getirileceğini de kaydetti.

Avukat: Bout veya Yaroşenko ile takası konuşuluyor

Whelan’ın avukatı Vladimir Jerebenkov, müvekkilinin affını talep etmeye sıcak baktığını belirtti. Jerebenkov, takas ve af talebi de dahil olmak üzere her türlü kararın, hükmün yürürlüğe girmesinin ardından alınabileceğini vurguladı.

Jerebenkov ayrıca Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Whelan’ın ABD’de hapis yatan Rus işadamı Viktor Bout veya Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takası olasılığını düşündüğünü belirtti.

Jerebenkov, “SVR, Whelan’ın But veya Yaroşenko ile takas edilebileceği yönünde konuşmalar yürütüyor. Bu yönde konuşmalar aralık ayından beri mevcut” dedi.

Ryabkov: Biz birçok kez ülkelerimizde cezasını çekmekte olan vatandaşların takasını teklif etmiştik

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Whelan’ın takas edilip edilemeyeceği yönündeki soruya karşılık Moskova’nın Washington’a halihazırda cezasını çekmekte olan mahkumların takasını birçok kez teklif ettiğini ifade etti.

Ryabkov, “Genel anlamda takas konusunda, konsept ve bizim yaklaşımımız doğrultusunda, birçok kez, Rusya’da cezasını çeken ABD vatandaşlarının hangilerinin takas edilebileceğine ilişkin seçenekler sunduk” dedi.

Ryabkov, “İlerisinin nasıl olacağına dair fikir yürütmek için bir dayanağım yok. Ancak daha önceki tavrımıza bağlı kalıyoruz, bu seçenekler ABD’ye birçok kez teklif edilmişti” ifadesini kullandı.

Tutukluluk süresi cezasına sayıldı

Mahkeme, Whelan’ın tutuklu kaldığı 28 Aralık 2018’den beri geçen süreyi de cezasından saydı. Bu nedenle hüküm yürürlüğe girerse Whelan hapishanede 14.5 yıldan az bir süre kalacak.

Rusya Federal Güvenlik Servisi ABD vatandaşı Paul Whelan'ı 2018’de Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı.

Daha sonra Whelan'ın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu öğrenilmişti. Mahkemeye ulaşan bilgilere göre, Whelan, 2007’den beri düzenli olarak Rusya’yı ziyaret ediyordu.

Savcılar Whelan’ın yüksek güvenlikli bir cezaevinde 18 yıl hapsini istemişti.