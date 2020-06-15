Akkuyu’nun inşaatında kullanılmak üzere Rosatom’a 600 ton boru ürünü sevkiyatı yapıldı

Şirketin açıklamasına göre, ÇTPZ çatısı altındaki ETERNO şirketi tarafından yaklaşık 600 ton ürünün üretimi yapıldı ve sevkiyatı gerçekleştirildi. Gönderilen ürünler arasında santral için özel olarak tasarlanan boru ve boru parçaları bulunuyor.

Ürünler Akkuyu’nun birinci ve ikinci blokunun türbin binalarında su soğutmaya yönelik boru hattının inşasında kullanılacak. En az altı yıl her gün deniz suyuna maruz kalacakları için, müşterinin talebi doğrultusunda ürünlerin tamamında, özel olarak geliştirilen çok katmanlı korozyon önleyici kaplama kullanıldı.