Putin: Salgının ekonomi ve vatandaşlar üzerindeki sonuçlarını gidermeyi başardık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınının ekonomi ve vatandaşlar üzerindeki sonuçlarını gidermeyi başardıklarını ifade etti.

Ekonominin desteklenmesi için alınan tedbirlerin uygulanması konulu bir toplantıda konuşan Putin, “İki görevi yerine getirmemiz lâzımdı: İnsanların güvenliğini korumak ve planlanan programın da önünde gitmek. Genel anlamda bunu yapmayı başarıyoruz. Salgının büyümesini önlememiz, toplumsal ve ekonomik alanda negatif sonuçlarını en aza indirgememiz, gidermemiz gerekiyordu” dedi.

Putin, tüm tedbirlerin ekonomi ve işgücü piyasasındaki durumun gidişatı dikkate alınarak makul ve tutarlı bir şekilde alındığını ifade etti.

Putin, “Salgın sırasında verdiğimiz desteklerin miktarı ve zamanı, en ihtiyaç duyan kişilere ulaşacak, en etkili olacak şekilde planlandı” ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya’da işsizliğin arttığını ancak diğer ülkelerdeki gibi çarpıcı bir artış görülmediğini kaydetti.

“İşsizlik oranımız yaklaşık yüzde 1.5 büyüdü. Ancak bu elbette işsizliğin yüzde 11-16 kadar yükseldiği başka ülkelerdeki gibi çarpıcı değil” diyen Putin, salgın öncesinde Rusya’da işsizlik oranının yüzde 4.5 kadar olduğunu, bu oranın şimdi de yüzde 6 civarında olduğunu belirtti.

Putin, “Bu nedenle, işsizlik ülkemizde hâlâ artıyor, bu konuya dikkat verilmeli” dedi.

İş dünyasına maaşların ödenmesi için yüzde 2’nin altında düşük faizli kredi verilmesini iyi bir tedbir olarak değerlendiren Putin, koronavirüs nedeniyle kötü bir ekonomik durumda olan kuruluşların personel sayısını düşürmemesi gerektiğini ekledi.

Hükümet ve devlet kurumlarının ekonomiyi desteklemeye yönelik tedbirlerin uygulanması sırasında sonuç odaklı çalışması gerektiğini belirten Putin, “Önemli olan sonuç; desteğin belli başlı vatandaşlar, aileler, işletmeler tarafından ne kadar hissedilir ve vakitli olduğu” diye konuştu.

‘İç turizmi geliştireceğiz’

Putin, koronavirüs salgınından dolayı zarar gören havayolu şirketlerinin iç turizmin geliştirilmesinin ekonomik anlamda etkisini hissetmesini umduğunu belirtti.

Putin, “İç turizmi geliştireceğiz. Havayolu şirketleri ekonomik anlamda etkisini hissedebilsin diye, bunu tesirli bir şekilde yapmak için çabalıyoruz” dedi.