Lavrov ve Zarif bugün Moskova’da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova’da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le bir araya gelecek. Tarafların başta Suriye’deki durum olmak üzere bölgedeki gidişat ve daha önce koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Astana üçlüsü (Rusya, Türkiye ve İran) zirvesinin organize edilmesi olasılığını konuşması bekleniyor.

Lavrov’un yüz yüze görüşme gerçekleştireceği Zarif, salgından sonra Moskova’ya gelen ilk yabancı misafirlerden biri olacak.

Tarafların görüşmede Suriye’nin yanı sıra Afganistan ve nükleer anlaşma gibi konuları konuşması bekleniyor. İkilinin ele alması beklenen bir diğer konu da salgın yüzünden ertelenen Astana üçlüsü zirvesinin organize edilmesi olasılığı.

İkilinin görüşmesi ayrıca üç ay sonra gazetecilerin katılacağı ilk görüşme olacak. Daha önce salgın nedeniyle Lavrov gazetecilerle sadece video konferans yoluyla konuşmuştu.

Zarif, Rusya ziyaretinden önce Türkiye’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye, Libya, gaz ticari ve ABD’nin İran’a yaptırımlarını ele almıştı.

İstanbul’daki görüşmenin ardından açıklama yapan Zarif, İran, Türkiye ve Rusya liderlerinin Suriye’de barış süreci konusunda Astana formatında video konferans yoluyla bir zirve gerçekleştireceğini söylemişti.

Lavrov’un da pazar günü Türkiye’de Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyordu, ancak ziyaret açıklanmayan bir sebepten dolayı iptal edilmişti.