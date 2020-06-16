Rusya’dan Kuzey Kore ve Güney Kore’ye itidal çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Kore yarımadasında olanlardan dolayı endişe duyduğunu ve taraflara itidal çağrısı yaptığını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kore yarımadasında olanları dikkatle gözlemliyoruz. Olanlar elbette endişe verici. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz” dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki ülke ile üst düzey telefon görüşmeleri gerçekleştirme yönünde henüz net bir planı olmadığını belirtti.

Rus Senatör: Rusya, Çin, ABD ve Japonya yarımadada ateşkesin korunması için katkıda bulunmalı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov da konuyla ilgili Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya, Çin ABD ve Japonya’nın bir kriz patlak vermeden yarımadada ateşkesin korunması için taraflarla anlaşması gerektiğini ifade etti.

Cabarov, “Gerginliğin tırmandırılmasına izin verilmemeli, çünkü her türlü krizin sonu çok ağır olur” dedi.

Kuzey Kore, yeniden 'düşman kardeşliğe' terfi ettirdiği Güney Kore ile çıkan broşür krizinde, iletişimi kesmekle kalmayıp irtibat bürosunu da yerle bir etmişti.