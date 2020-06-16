Peskov: NATO’nun Ukrayna’ya yeni bir statü vermesi Avrupa’da istikrarı artırmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya NATO’nun ‘geliştirilmiş fırsatlar ortağı’ statüsünün verilmesinin Avrupa’da istikrarı artırmayacağını, Rusya’nın İttifak’ın sınırları yakınlarındaki adımlarını dikkatle takip ettiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Ukrayna’ya verilen yeni statü ile ilgili “NATO’nun Rusya sınırları yakınlarındaki varlığına ilişkin Moskova’nın tavrı tutarlılıkla sürüyor ve pekala biliniyor” dedi.

Peskov, Rusya’nın, tabiatı ve kuruluş amaçlarını göz önünde bulundurarak, İttifak’ın başka ülkeleri çeşitli formatlarda ‘içine çekme’ süreçlerini büyük dikkatle takip ettiğini belirtti.

Peskov, Ukrayna’ya NATO içinde yeni bir statü verilmesinin Avrupa’da istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayacağını vurguladı.