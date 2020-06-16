Rusya'dan Ukrayna'ya Rusya Günü'ndeki eylemler nedeniyle protesto notası

12 Haziran Rusya Günü'nde Ukrayna'da Rusya karşıtı, yüz kızartıcı olayların yaşandığını anımsatan Rus Dışişleri, "12 Haziran akşamı Kiev yönetiminin desteğiyle Rusya Büyükelçiliği binasının ön cephesine özel aydınlatma ekipmanı kullanılarak bir dizi Rusofobik içerikli aşağılayıcı görüntü yansıtıldı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi Karşı İstihbarat Dairesi'nin eylemine de dikkat çekene bakanlık, daire yetkililerinin Harkov, Odessa ve Lviv'deki başkonsoloslukların yakınındaki binalara ve açık hava reklam alanlarına kurumun amblemini yerleştirdiğinin altını çizdi.

Rusya Günü'nde gerçekleştirilen bu eylemler nedeniyle Ukrayna'ya nota gönderildiğini kaydeden bakanlık, nota dokümanında Ukrayna hükümetinin Rus diplomatik temsilciliklerin normal şekilde çalışmasına yönelik koşulları sağlama yükümlülüklerini yerine getirme konusunda isteksiz davrandığını vurguladı.

Bakanlık, Kiev'in benzer eylemlerin önüne geçilmesi için gereken önlemleri alacağını ve diplomatik temsilciliklerin çalışması için normal koşulları sağlayacağını umduklarını da ekledi.