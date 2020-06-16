FSB Direktörü Bortnikov: Rusya’da 2019'da sadece dört terör suçu işlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, geçtiğimiz yıl Rusya’da sadece dört terör suçu işlendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, yürütülen çalışmalar sonucunda ‘büyük sorun ve kayıplar’ pahasına ülkede, özellikle de Kuzey Kafkasya bölgesinde terörist yönelim tezahürlerini onlarca kez azaltmayı başardıklarını ifade etti.

Bortnikov, çalışmalarının terörist tehdidi tamamen ortadan kaldıracağını yüzde yüz garanti edemeyeceğini belirterek, “2010'dan bugüne on yılllık istatistik vereceğim: 2010'da terör suçu 778 iken, geçtiğimiz yıl bu sayı sadece 4 idi. Elbette, çalışmalarımızın terörist tehdidin tamamen ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacağını yüzde yüz garanti edemeyiz, ancak yine de bunun için çalışıyoruz” dedi.

10 yılda 698 terör suçu

FSB Direktörü, son 10 yılda engellenen 698 terör suçundan 159’unun terör saldırısı girişimi olduğuna dikkat çekti.Bortnikov, FSB tarafından oluşturulan teröristlere ilişkin uluslararası veri bankasına, 42 devlet ve 8 uluslararası kuruluşun katıldığına vurgu yaparak, şunları ifade etti:

“2009 yılında, uluslararası bir veri bankası oluşturmaya başladık, eylemler, olaylar ve terörist bileşenle ilgili belirli kişiler hakkında çeşitli bilgileri bir araya getirecek bir veri tabanı. Bugüne kadar, 42 devlet ve 8 uluslararası kuruluştan 56 özel servis bu uluslararası veri bankasına bağlanmış bulunuyor.”

Bortnikov, birleşik anti-terör bilgi alanı fikrinin amacının, farklı devletler, istihbarat kurumları ve güvenlik organlarının sahip olduğu bilgileri etkili bir şekilde kullanabilmek için birleştirmek olduğunu kaydetti.

FSB Direktörü, alınan sonuçların, federal operasyonel karargahı bileşenlerinin yanı sıra, Ulusal Terörle Mücadele Komitesi çizgisinde inşa edilen tüm sistemin ‘çalışmasının meyveleri’ olduğunu belirtti.