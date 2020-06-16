Ryabkov: Casusluktan suçlu bulunan Whelan hakkındaki hükmün politize edildiğine dair açıklamaların dayanağı yok

Basın mensuplarının Whelan davasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, eski ABD'li denizciyle ilgili hükmün politize edildiğine dair açıklamalara tepki gösterdi.

Ryabkov, "Whelan, ciddi bir suçtan hüküm giydi ve önemli bir süre hapis cezası aldı. Diğer ülkelerde, bu tür suçlar için verilen cezalar çok daha uzun oluyor. Moskova mahkemesi tarafından verilen kararların politize edildiğini söylemek için hiçbir neden görmüyoruz" dedi.

'Takas olasılığı görüşülmüyor'

Ryabkov, Whelan'ı ABD'deki cezaevlerinde bulunan Ruslarla takas etme olasılığının görüşülmediğini söyledi.

Ryabkov, Whelan'a verilen cezayı kınayan ve bunun Rusya-ABD ilişkilerini etkileyeceğini savunan ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın sözlerini de değerlendirdi.

'İlişkiler daha kötüye gidemez'

Rusya-ABD ilişkilerinin yeterince kötü durumda olduğunu ve daha kötüye gitmesinin mümkün olmadığını söyleyen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence Rusya-ABD ilişkilerinin daha kötüye gidemez. Dış politika birimlerinin ve büyükelçiliklerin olumlu gündeme odaklanması ve ilişkilerde biriken sorunların en azından bir kısmını ortadan kaldırmanın yöntemlerini araması gerektiğini düşünüyoruz. İki ülke arasında çözüm bekleyen, farklı kapsama, niteliğe ve zorluğa sahip sayısız sorun mevcut."

Dün Moskova Şehir Mahkemesi'nde görülen davada, hakim Whelan'ın casusluktan suçlu olduğuna hükmetmiş ve hakkında yüksek güvenlikli cezaevinde 16 yıl hapis kararı vermişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi ABD vatandaşı Paul Whelan'ı 2018’de Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı.

Daha sonra Whelan'ın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu öğrenilmişti. Mahkemeye ulaşan bilgilere göre, Whelan, 2007’den beri düzenli olarak Rusya’yı ziyaret ediyordu.

Savcılar Whelan’ın yüksek güvenlikli bir cezaevinde 18 yıl hapsini istemişti.