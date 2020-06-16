Jirinovskiy'den öneri: ABD iki parçaya bölünsün

ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendiren Jirinovskiy, beyazlarla siyahları barıştırmanın mümkün olduğundan şüphe duyduğunu belirterek ABD'nin iki parçaya bölünmesini önerdi.

Telegram hesabından açıklama yapan Jirinovskiy, "ABD'nin beyazlarla siyahları barıştırmayı başaracağına dair şüphelerim var. Bu nedenle siyahlara huzur içinde yaşayabilecekleri 2-3 eyalet verilmeli. Afro-Amerikanlar, bu bölgelerde kendi polislerine, doktorlarına ve öğretmenlerine sahip olacak. Böylece beyazlarla karşılaşmayacaklar, hatta beyazların bu eyaletlere girmesini bile yasaklayabilirler" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Jirinovskiy, isteyen tüm siyah ABD'lilere Afrika'ya göçmeleri için yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

Afrika'nın doğusunda İngilizce konuşulduğuna dikkat çeken Jirinovskiy, orada ABD'li siyahların memnuniyetle karşılanacağını, onlara iyi iş ve daireler verileceğini kaydetti.

Rus vekil, ABD'li siyahlar için bunun tarihi vatanlarına dönmek anlamına geleceğini, orada hakim konumda olacaklarını ve hiçbir zaman siyah oldukları için aşağılanmayacaklarını da söyleyerek siyahların beyaz ABD'liler arasında her zaman rahatsız hissedeceklerini ekledi.