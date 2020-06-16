Rusya: Kabil önce esirleri salıverecek sonra Taliban ile görüşmeler başlayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan hükümetinin elinde kalan esir Taliban üyelerini bu ay sonuna kadar serbest bırakmayı planladığını, ardından taraflar arasında görüşmelerin başlamasının beklendiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov, Sputnik’e açıklamasında, dün ABD’li mevkidaşı Zalmay Halilzad ve Afganistan Dışişleri Balkan Vekili Hanif Atmar ile online görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kabulov, “Afgan taraflar arasında en kısa zamanda gerçekleşmesini umduğumuz görüşme ihtimalini değerlendirdik. Afganistan hükümeti esir takasını bu ay sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor, bu takas Taliban ile görüşmelerin başlaması önündeki engeli ortadan kaldıracak. Bunun gerçekleşmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.

Daha önce Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmelerin Doha’da yapılabileceği bildirildi. Ama henüz görüşmenin tarihi belirlenmedi.