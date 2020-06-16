Lavrov’dan Kore Yarımadası’ndaki olaylar ile ilgili değerlendirme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Kore Yarımadası’nda barış istediğini ve bundan böyle de tarafları diyaloğa teşvik etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Basın mensuplarına Kore Yarımadası’ndaki son gelişmeleri değerlendiren Lavrov, Moskova’nın Kore Yarımadası’nda barış istediğini ve bundan böyle de tarafları diyaloğa teşvik etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Lavrov, “Rusya, Kore Yarımadası ile doğrudan sınırı olan bir devlet. Kore halkı ile olan tarihi bağlarımız bir yana, sadece bu nedenle yarımadada her zaman kalıcı, güvenilir barış ve istikrarı korumak ve güçlendirmekten yanayız. Ve bu ilkesel pozisyonumuza istinaden iki Kore devleti, Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına Kore içindeki diyaloğun geliştirilmesini ve bu bölgedeki tüm sorunların sadece ve sadece barışçıl diplomatik yollarla çözülmesini savunuyoruz” diye konuştu.

‘Rusya ve Çin’in girişimi olan yol haritası ve eylem planı hala masada’

Rus diplomat, Kore Yarımadası'nın sorunlarının kapsamlı bir şekilde çözülmesini amaçlayan, Rusya ve Çin’in girişimi olan yol haritası ve eylem planının hala masada olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Bu girişimler çerçevesinde, Kore içindeki mevcut zıtlaşmaları kaldıracak somut ve bize göre gerekli önlemler öngörülmüş durumda. Bundan böyle de Kore içindeki temasları ve anlaşmaları teşvik ederek, bu yaklaşım bazında hareket etmeyi sürdüreceğiz."

Bu sabah Kuzey Kore'nin Güney sınırına yakın Kaesong kentinden patlama sesleri yükselmiş, ardından Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı askeri bir kaynağa atıfta bulunarak Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan iletişim ofisini havaya uçurmuş olabileceğini aktarmıştı.

Nitekim Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Kuzey Kore, (yerel saatle) 14.49'da Kaesong irtibat bürosunu havaya uçurdu" ifadeleri yer almıştı. Ardından Kuzey Kore de irtibat bürosunun ‘tamamen yok edildiğini’ duyurdu.