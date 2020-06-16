Rusya lideri Vladimir Putin’in kullandığı Moskova'daki Novo-Ogarevo Başkanlık Rezidansı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için özel bir tünelin yapıldığı öğrenildi.

Kremlin’de görevli basın mensuplarının Sputnik’e aktardığı bilgiye göre Putin’in kullandığı Moskova'daki Novo-Ogarevo Başkanlık Rezidansı'nda Kovid-19 salgınından korunmak için özel bir tünel kuruldu.

Yerli bir şirket tarafından üretilen tünelin dezenfektasyon amacıyla kurulduğu, içinden geçen herkesin, giysileri ve vücudun açıktaki kısımları dezenfektan sıvısı ile kaplayan ‘inceltilerek püskürtülmüş su buharının’ içinde kaldığı belirtildi.

Putin’in rezidansının koronavirüsten nasıl korunduğu belli oldu https://t.co/cxub5ATBae pic.twitter.com/5sw5Olm2oS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 16, 2020

​Geçen nisanda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri ile görüşen herkesin Kovid-19 testinden geçtiğini, Putin’in yüz yüze görüşmeleri tamamen iptal etmediğini, fakat sayısını asgariye düşürdüğünü, tüm görüşmelerin sosyal mesafe korunarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

Salgının başlangıcından bu yana son verilere göre Rusya’da kaydedilen toplam vaka sayısı 545 bini geçti, toplam ölü sayısı 7 bin 284’e ulaştı, 294 binin üzerinde kişi de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.