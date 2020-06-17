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    Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev

    Rus senatör: Kuzey Kore, Güney Kore'yle ilişkileri gerginleştirerek ABD ile müzakerelerde çıtayı yükseltmek istiyor

    © Sputnik / Alexander Shalgina
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202006171042265785-rus-senator-kuzey-kore-guney-koreyle-iliskileri-gerginlestirerek-abd-ile-muzakerelerde-citayi/

    Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Kuzey Kore yönetiminin Güney Kore'yle ilişkileri gerginleştirerek  Washington ile nükleer program konusunda yapılan görüşmelerde çıtayı yükseltmek ve Kore içi diyaloğun seyrinden memnun olmadığını göstermek istediğini belirtti.

    Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yeniden tırmanan gerginlikle ilgili Facebook’ta yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

    Kosaçev, "Yanılmak istemem, ancak bu tatsız olayı çatışmanın taraflarından birinin askeri eyleminin başlangıcı olarak değerlendirmiyorum. Bu arada, resmi olarak her ikisi de savaş halinde, çünkü 50’lerdeki savaşın sonunda barış anlaşması imzalanmadı" dedi.

    Kosaçev, Kuzey Koreli mültecilerin Güney tarafından başlattıkları ajitasyon kampanyasıyla birlikte Kuzey’e gönerdikleri 500 bin balonlu broşür provokasyonunun Pyongyang’ı harekete geçirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    “Seul, kendini mültecilerin eylemlerinin dışında gösterme girişiminde bulundu ve hatta toplu eylemleri için polise müracaat da etti. Bazı uzmanlara göre, provokasyonun arkasında, Seul makamları değil, muhalefete yakın sağ muhafazakar ve dini gruplar bulunuyor. Ancak, bu durumdan rahatsızlık duyan Kuzey tarafı bilinçli olarak gerginliği tırmandırma yoluna gitti.”

    Güneyden gelen provokasyonlara doğrudan yanıta ek olarak, bunun arkasında başka sebeplerin de gizli olabileceğine dikkat çeken Kosaçev, “Belki de Pyongyang, nükleer program konusunda Washington ile yapılan görüşmelerde çıtayı yükseltmeye çalışıyor. Ya da Kore-Kore diyaloğunun seyrinden memnun değil. Güneyin girişimlerinin çoğu sembolik karekterde.  Ancak, ABD yaptırımları tehdidi altındaki Pyongyang için önemli olan ekonomik alanda neredeyse hiç ilerleme yok” diye yazdı.

    İki Kore devleti arasında daha önce yüksek seviyeye ulaşan ilişkilerde açık bir gerileme olduğuna dikkat çeken Kosaçev, şu değerlendirmede bulundu: “İşlerin açık bir çatışmaya varmayacağını umuyoruz: Her iki tarafın da ihtiyacı olan şey bu değil. İkili diyalog için bazı yeni fikirlere ihtiyaç var gibi görünüyor, ancak bunun tarafların kendisinden gelmesi gerekiyor”

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    Etiketler:
    ABD - Kuzey Kore ilişkileri, Konstantin Kosaçev, ABD, Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya
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