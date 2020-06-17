Rus askeri polislerden Fırat’ın doğusunda devriye

Gazetecilere konuşan Dmitriyev’in açıklamasına göre, Rus askeri polisleri Fırat nehrinin doğusunda 300 kilometreden fazla bir mesafe üzerinde devriye gerçekleştirdi. Devriye konvoyunu Mi-8AMTŞ ve Mi-35 helikopterleri izledi.
Dmitriyev, devriye görevinin amacının Suriye sınırı, Fırat nehrinin belirli bölgelerindeki durumu gözlemlemek, hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerdeki huzurun kalıcılığını sağlamak olduğunu kaydetti.
Dmitriyev, devriye görevinin yanı sıra Deyrun Ağa köyünde insani yardım faaliyeti gerçekleştirildiğini, köy yönetimine yaklaşık 2 bin 200 ton gıda yardımının iletildiğini ifade etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)