Rusya'da koronavirüs aşısının klinik testlerine bugün başlandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre bakanlık, N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının iki türü için klinik test yapma izni verdi.

Dün verilen iznin ardından, sıvı ve toz olmak üzere iki türde geliştirilen aşının klinik testlerine bugün başlandı. Sıvı haldeki aşının klinik testleri, Moskova'daki Burdenko askeri hastanesinde yapılırken toz haldeki aşı Seçenov Üniversitesi'nde test ediliyor. Klinik testler, 38'er gönüllüden oluşan iki grup üzerinde gerçekleştiriliyor.

'Aşı bileşenlerinin güvenli olup olmadığı inceleniyor'

Klinik testler hakkında bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Savunma Bakanlığı, iki haftalık karantina sürecinin bugün tamamlanmasıyla birlikte birinci gönüllü grubuna aşı yapıldığını, bu işlemin amacının aşı bileşenlerinin güvenli ve taşınabilir olup olmadığının denetlenmesi olduğunu kaydetti.

'Yaklaşık bir buçuk ay sürebilir'

N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, klinik testlerin yaklaşık bir buçuk ay sürebileceğini söyledi.

Deneklere 0. ve 21. günde aşı yapılacağını, deneklerin 28 gün sağlık merkezinde tutulacağını anlatan Gintsburg, bir buçuk aylık dönem sonunda belgelerin Sağlık Bakanlığı'na gönderileceğini, bakanlıktaki uzmanların değerlendirmelerine göre aşının piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine karar verileceğini belirtti.

Koronavirüs testi için seçilen gönüllüler iki gruba ayrılmıştı. Gruplardan ilki askerlerden, ikincisi sivillerden oluşuyor.