Rusya’da Vektor merkezinin geliştirdiği aşının klinik testleri 15 Temmuz’da başlıyor

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor’un geliştirdiği aşının klinik öncesi testlerinde sona yaklaşıldığını belirtti. Merkezin Başkanı Maksyutov da gönüllüler üzerindeki klinik araştırmaları 15 Temmuz’da başlatmayı planladıklarını ifade etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin salgınla ilgili durumu yönetmeye yönelik kurumlarının başkanlarıyla yapılan bir toplantıda konuşan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Popova, Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor’un geliştirdiği aşının klinik öncesi testlerinin neredeyse bittiği bilgisini verdi.

Merkezin Başkanı Rinat Makstutov ise “Gönüllüler üzerindeki araştırmaları 15 Temmuz’da başlatmayı planlıyoruz” dedi.

Maksyutov, klinik testlerden sonra sonbaharda aşıyı tescil etmeyi planladıklarını da ekledi.

‘30’a yakın ülkeye test sistemi verdik’

Popova ayrıca toplantıda “1 Şubat’tan beri Rusya dünyanın yaklaşık 30 ülkesine 500 binden fazla test sistemi verdi. Test verilen ülkeler arasında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkeleri yer alıyor. Bu yardımlar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Popova, Rusya’nın ayda 8-10 milyon adet koronavirüs testi üretme kapasitesi olduğunu ekledi.

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Ulusal Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştıma Merkezi’nin aşının klinik testleri için Sağlık Bakanlığı’nın izni verdiği ve bugün testlere başlandığı bilgisi verilmişti.