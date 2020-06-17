Kremlin’den Çin-Hindistan sınırındaki gerginlikle ilgili açıklama: Dikkatle takip ediyoruz

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ile Çin sınırında meydana gelen ve 3 Hindistanlı askerin öldürüldüğü silahlı çatışma ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Peskov, “Çin-Hindistan sınırında olanları elbette dikkatle takip ediyoruz, bunlar çok endişe verici haberler. Ancak iki ülkenin, bölgenin öncelikle de Çin ve Hindistan halkları için güvenli olması, istikrar ve öngörülebilirliğin mevcut olması bakımından bu gibi durumların tekrarlanmaması yönünde gerekli adımları atabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Peskov, Çin ve Hindistan’ın Rusya’nın çok yakın partnerleri olduğunu, bu ülkelerle çok yakın ve ortak faydaya dayanan ilişkileri bulunduğunu belirtti.