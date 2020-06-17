Rosturizm: Türkiye’den Rus turistleri ne zaman kabul edebileceklerine dair resmi yazı gelmedi

Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm’in Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye’den Türk tatil tesislerinin Rus turistler için ne zaman açılacağına dair resmi bir belge gelmediğini ifade etti.

RBK’ya konuşan Doguzova, “Temmuzda turistlerin kabul edilmeye hazır olunacağına dair bir dizi bilgi mevcut, ancak bu konuda resmi bir belge elimize ulaşmadı. Resmi olarak ‘Turistleriniz şu tarihte gelebilir’ şeklinde bir teyitte bulunmadı. Turistleri hemen şimdi göndermeye hazır olsak bile, ki bu mümkün olurdu, Türk tarafı şu an turistleri kabul etmeye hazır değil. Gidişatı takip edip karar alacağız” dedi.

Doguzova, Türkiye’nin haziranda turistleri kabul etmeye hazır olmadığını söyledi.

Doguzova ayrıca, Moskova’nın turistlerin yurtdışına gitmesine yönelik bir kısıtlama uygulamayı planlamadıklarını da ekledi.