FSB, 1999'da Dağıstan'da düzenlenen saldırılara katılan 2 teröristi yakaladı

FSB'nin açıklamasına göre Çeçen terörist Şamil Basayev ile Arap savaşçı İbn'ül Hattab yönetimindeki çetelerin iki üyesi Sırtlanbek Acinyazov ve Ruslanbek Arslanov gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesi, yürütülen soruşturma sonucunda Acinyazov ve Arslanov'un Ağustos ve Eylül 1999'da Dağıstan'da düzenlenen saldırılarda dahli olduğunu gösteren kanıtlar buldu.

'28 terörist daha aranıyor'

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, FSB'nin saldırılarda yer alan geri kalan 28 teröristi aramaya devam ettiğini belirtti.

Şimdiye dek 80'den fazla terörist yakalanarak 19'ar yıl hapis cezasına çarptırıldığını anımsatan Petrenko, Basayev de dahil 7 teröristle ilgili soruşturma dosyalarının vefat nedeniyle kapatıldığını ekledi.

1999'daki saldırılarda 280'den fazla güvenlik görevlisi ve sivil hayatını kaybederken 800 kişi yaralanmıştı.

Şamil Basayev ve Hattab yönetimindeki terörist çeteler, Çeçenistan'dan Dağıstan'ın Botlih ilçesindeki köylere saldırmış, onlara karşı koyan orduya, yerel sakinlerin oluşturduğu halk güçleri yardım etmişti.