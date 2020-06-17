Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ve Büyükelçi Samsar, Libya'daki son gelişmeleri ele aldı

Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamasında Bogdanov ve Samsar'ın Libya'daki duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi yaptığını belirtti.

Açıklamaya göre Bogdanov ve Samsar, Berlin Konferansı kararlarına ve 2510 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak Libya'da en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve Libyalı taraflar arasında BM himayesinde siyasi süreç başlatılması amacıyla Rusya ve Türkiye tarafından ortaya koyulan çabaların koordinasyonuna devam edilmesinin önemini vurguladı.