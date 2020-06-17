Lavrov ile Hristodulidis, Doğu Akdeniz'deki durumu konuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs tarafından gelen talep üzerine telefonda konuşan Lavrov ve Hristodulidis, Doğu Akdeniz'deki durumu istişare etti.

Açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı. Lavrov ve Hristodulidis, Kıbrıs'taki mevcut süreçte BM'nin oynadığı rol de dahil olmak üzere özellikle Kıbrıs'ta çözümü teşvik etmeye yönelik hedefler üzerinde durdu" dendi.

Taraflar, görüşme sırasında Rusya ve Kıbrıs'ın ortak gündemini de ele aldı.

Rusya ile Kıbrıs arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü bağlamında düzenlenecek ortak etkinlikleri konuşan Lavrov ve Hristodulidis, iki taraflı bir dizi belgenin hazırlık sürecinin hızlandırılmasını kararlaştırdı.