Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Batı’da orta sınıfı yok etme sürecinin ve göç durumunun giderek kötüleşmesinin ‘mağara milliyetçiliğinin’ yeniden canlanmasını teşvik ettiğini belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nkolay Patruşev, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı makalede, Batı’da orta sınıfı yok etme sürecinin ve göç durumunun giderek kötüleşmesinin ‘mağara milliyetçiliğinin’ yeniden canlanmasına yol açtığını yazdı.

“Geleneksel değerlerin korunmasını sağlayan muhafazakar çoğunluk olan orta sınıf, hızlı bir şekilde yok ediliyor” diyen Patruşev, yalnız Batı’da bu konuda konuşmanın kabul görmüş bir şey olmadığına dikkat çekti.

‘Sürecin katalizörü Sovyetlerin çökmesiyle ilişkili jeopolitik felaket oldu’

Batı’daki bu sürecin katalizörünün ‘Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle ilişkili jeopolitik felaket olduğunu, zira başlıca ideolojik rakibin tasfiyesinin, batı neoliberal seçkinlerinin ellerini tamamen çözdüğünü’ vurgulayan Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce orta sınıfa yüklenen bu ideolojik görevi çözme ihtiyacı ortadan kalktı, zira ülkemizdeki değişimlerle birlikte Batı’daki yaşam tarzının ‘avantajlarına’ vurgu yapmak, anlamını yitirdi.”

Göç durumunun kötüleşmesi ile birlikte orta sınıfın yok edilmesinin ‘aslında ABD ve ‘birleşik’ Avrupa'nın önde gelen ülkeleri tarafından, örneğin Ukrayna’da olduğu gibi teşvik edilen ‘mağara milliyetçiliğinin’ yeniden canlanmasına yol açtığına’ dikkat çeken Patruşev, Avrupa’nın içinde de ‘sağcı ve milliyetçi partilerin yetiştirildiğini’ sözlerine ekledi.