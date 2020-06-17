Rusya Başsavcılığı: 2019'da Rusya'da 43 terör saldırısı önlendi

Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, 2019’da ülkede 43 terör saldırısının önlendiğini ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 38 daha fazla olduğunu belirtti.

Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, katıldığı Federasyon Konseyi toplantısında Rusya’da yüksek düzeydeki terör tehdidinin sürdüğünü ve 2019’da önlenen terör saldırıları sayısının üçte bir oranında artığını söyledi.

Krasnov, “Yüksek düzeydeki terör tehdidi devam ediyor. Önlenen terörist saldırı sayısı üçte birden fazla (yüzde 38) arttı” dedi.

Krasnov, bu durumla bağlantılı olarak özellikle önemli tesis ve bölgelerin terörist saldırılara karşı koruma düzeyini artırmak için azami dikkat gösterildiğini kaydetti.

Sputnik’in ulaştığı Rusya Başsavcılığının kanun ve yasal düzen raporunda ise şu ifadeler yer aldı:

“İstatistiksel veriler ve bölgelerdeki durumun analizi, yüksek düzeydeki terör tehdidinin sürdüğünü gösteriyor. 2019’da, 2018’in göstergelerinden (bin 679) yüzde 7.6 daha yüksek olan bin 806 terör suçu kaydedildi Önlenen terör saldırılarının sayısı yüzde 38 (31’den 43’e) oranında arttı.”

Daha önce, FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya’da son 10 yılda önlenen 698 terör suçundan 159’unun terör saldırısı girişimi olduğunu belirtmişti.