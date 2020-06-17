Rus hava savunma kuvvetleri, ABD’nin Pasifik Okyanusu üzerindeki iki B-52 uçağını takibe aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma kuvvetlerinin bugün ABD’nin Pasifik Okyanusu’nun kuzeydoğusunun üzerinde uçuş gerçekleştiren iki B-52N stratejik bombardıman uçağını takibe aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “17 Haziran 2020 tarihinde Rus hava sahası kontrol sistemleri tarafından, Pasifik Okyanusu’nun kuzeydoğu kısmının tarafsız sularının hava sahasında uçan ve Rusya Federasyonu'nun sınırlarına yaklaşmayan ABD hava kuvvetlerine ait iki B-52N stratejik bombardıman uçağı saptandı ve takibe alındı” ifadelerine yer verildi.

Amerikan bombardıman uçaklarının Rusya’nın sınırından 300 kilometreden fazla bir mesafede uçtukları vurgulandı.

Evvelki gün Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Bölgesi’ndeki Rus hava savunma birliklerinin Baltık Denizi’nin üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H stratejik bombardıman uçaklarının ve NATO’nun keşif uçaklarının önlenmesi amacıyla Su-27 avcı uçaklarının havalandığını, yabancı uçakların Rusya’nın sınırını ihlal etmediklerini açıklamıştı.