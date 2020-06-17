Rusya: ABD’nin Taliban ile anlaşmasının Afganistan’da uzlaşıya yardımcı olmasını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Taliban ile anlaşmasının hayata geçirilmesinin yabancı askerlerin Afganistan’dan tamamen çekilmesine ve bu ülkede uzlaşıya yol açmasını umduklarını belirtti.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “29 Şubat Doha’da imzalanan ABD-Taliban anlaşmasının hayata geçirilmesinin yabancı askerlerin tamamen çekilmesine ve Afgan taraflar arasında ulusal uzlaşıya yol açmasını umuyoruz” dedi.

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesinin Orta Asya ülkelerine yönelik tehditlerde artışa yol açacağı görüşüne katılmadıklarını kaydeden Zaharova, “Aksine ABD ve NATO’nun varlığı, silahlı muhalefeti tahrik ediyor ve bu ülkedeki durumun istikrara kavuşması önünde engel teşkil ediyor” ifadesini kullandı.

Rus diplomat, “Ayrıca normalleşmenin Afganistan yönetimine, şu anda ülkede faaliyet gösteren terör tehditlerine ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı daha etkili mücadele fırsatını vereceğini düşünüyoruz” diye ekledi.

Tacikistan’daki üssün potansiyelini güçlendirmeye devam ettiklerini dile getiren Zaharova, “Bu adımları, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) güney sınırlarının güvenliğini artırmanın önemli bir koşulu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

KGAÖ’nün Afganistan’da her türlü senaryoya hazır olduğunu kaydeden Dışişleri Sözcüsü, üye ülkelerin örgütün sorumluluk bölgesinin güney sınırlarını güçlendirme yönünde ortak çabalar harcadığını, buna ortak tatbikatların da dahil olduğunu aktardı.