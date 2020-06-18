Medvedev: Kovid-19 aşısı tüm kıtalarda eş zamanlı olarak uygulanmalı

Eski Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ‘Rossiya v globalnoy politike’ dergisi için kaleme aldığı ‘Yeni koronavirüs pandemisi sırasında güvenlik alanındaki işbirliği’ başlıklı yazısında, “Uygun aşılar geliştirildiğinde, öncelikle ulusal güvenlik nedeniyle tüm kıtalarda neredeyse eş zamanlı olarak kullanılmalı. Zira kimse, her an bahçenize ‘koronavirüs bombasını’ atabilecek bir komşuya sahip olmak istemez” ifadesine yer verdi.

Salgın sonrasında bazı ülkelerin özellikle “Kovid-19 aşı kampanyası sırasında zorunlu işbirliği” olmak üzere “direk işbirliği yapmak zorunda kalacağına” işaret eden Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orta çağlarda, vebanın ortaya çıktığı kentler (aslında kaleler) tamamen kapatılıyordu, sakinlerinin büyük kısmı ölüme terk ediliyordu. Biz tamamen farklı gerçeklik içinde yaşıyoruz. Bu yüzden pandemi kriznin tüm sorunlarına yanıt da evrensel olmalı. Bu, ülkeler, hükümetler ve şirketler arasında aralıksız ve tam işbirliğini öngörüyor”.

‘ABD, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi üyeleriyle açık diyalog başlatmalı’

Rusya’nın, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi gibi önemli uluslararası senede bağlılığını sürdürdüğünü yazan Medvedev, ABD’nin Rusya’nın biyolojik silah kullanımının kabul edilemez olduğu çağrılarına kulak vererek Biyolojik Silahlar Sözleşmesi üyeleriyle açık diyalog başlatmasını umduğunu belirtti.

Medvedev şunları yazdı:

“Halihazırda bu sözleşme, günümüz şartlar dikkate alınarak esasen iyileştirilmesi gereken tek senet. Maalesef bu görüşe katılmayan partnerler var. Mesela ABD, bu sözleşmeyi 1972’de onaylasa da şimdi, mevcut uluslararası yasal araçlarla bu sözleşmeyi uygulayıp uygulamadığını kontrol etmek mümkün görünmüyor. Amerikalı meslektaşlarımız, 2001’de bu sözleşmeye ilgili protokol kabul etmeyi reddederek topraklarında denetimlere izin vermiyor.”

Sözleşmenin tam olarak uygulanma çağrısında bulunduklarını kaydeden Medvedev, “Böylelikle dünyaya biyolojik silah kullanımının kabul edilemez olduğunu hatırlatıyoruz. Umarım Washington ülkemizin pozisyonuna kulak verir ve Sözleşme üyesi ülkeler ile daha açık ve samimi diyalog başlatır” ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca teröre ve dijital alandaki suçlara karşı yeni sözleşmeleri kabul etme sürecini hızlandırma çağrısında bulundu.

Pandeminin, sanal suçta ani artışa yol açtığını yazan Medvedev, internetin giderek daha açık hale geldiğini ve bunun büyük riskler taşıdığını belirterek, “Küresel ağı, suç unsurları için ideal bir alan haline getiriyor” dedi.

Yüz milyarlarca dolarlık ticaretin de dijital alana aktarıldığına dikkat çeken Medvedev, siber suçun da artacağı ve yeni dolandırıcılık yollarının ortaya çıkacağı uyarısında bulunarak kolluk kuvvetlerinin bu tehditlere ani tepki vermesi gerektiğini kaydetti.

Farklı ülkelerin kolluk kuvvetlerinin bu konuda işbirliği yapmasına ve suçların ortaya çıkarılması için en modern teknolojik araçlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Medvedev, sanal alemde küresel güvenliğin sağlanması amacıyla Rusya’nın tüm dünyayı daha yakın işbirliğine çağırdığını yazdı.