Moskova’da 1956 yılının sıcaklık rekoru kırıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da hava sıcaklığının yerel saatle 13.00’te artı 29.6 dereceye yükseldiği, böylece başkentin 1956 yılının sıcaklık rekorunun kırılmış olduğu öğrenildi, 1892 yılında ölçülen mutlak sıcaklık rekorunun da kırılabileceği tahmin ediliyor.

Moskova Meteoroloji Merkezi, başkentin VDNH bölgesinde bulunan ana meteoroloji istasyonunda hava sıcaklığının, yerel saatle 13.00’te (TSİ ile aynı) artı 29.6 derece olarak ölçüldüğünü, böylece Moskova’da 1956 yılının sıcaklık rekorunun kırılmış olduğunu bildirdi.

Meteoroloji Merkezi’nin verilerine göre Moskova’da gözlemlerin yapıldığı ilk başlardan bu yana son 70 yılın en sıcak günü oldu, böylelikle 1956’da saptanan artı 29.4 derecelik rekor değer aşılmış oldu.

Moskova’da bu tarihin mutlak azami sıcaklığı ise 1892 yılında artı 30.8 derece olarak ölçülmüştü. Meteoroloji uzmanları, bugün bu değerin de aşılabileceğini, zira başkentteki hava sıcaklığının artı 31-32’ye kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.