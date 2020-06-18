DSÖ Rusya Temsilcisi: Ülkenin yaklaşık yüzde 11’ine koronavirüs testi yapıldı, ölüm istatistikleri gerçek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Buynoviç, Rusya nüfusunun yaklaşık yüzde 11’ine koronavirüs testi yapıldığını, bu nedenle vaka ve ölüm sayılarının gerçek olduğunu belirtti.

DSÖ Avrupa Bölge Bürosu’nun basın toplantısında Batı medyasında yer alan Rusya’da koronavirüs kaynaklı ölümlerin eksik gösterildiği iddiaları hakkında konuşan Melita Buynoviç, “Rusya koronavirüs test altyapısını büyük çapta genişletti. Bu nedenle vaka sayısı istatistiği bakımından gerçekten iyi bir anlayışa sahip. Bundan dolayı da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı ve verilerine dair daha gerçekçi bir tablo mevcut” dedi.

Buynoviç, “Şu anda Rusya nüfusunun neredeyse yüzde 11’ine test yapıldı, bu nedenle bu tablo gerçek” ifadesini de kullandı.

Buynoviç ayrıca Rusya’nın resmi istatistikler üzerinde manipülasyona başvurmadığını birçok kez bildirdiğini hatırlattı.