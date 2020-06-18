Kremlin: NATO’nun eylemlerini dikkatle takip ediyoruz

Gazetecilere konuşan Peskov, NATO üyesi ülkelerinin savunma bakanları arasında yapılan toplantıyla ilgili, “NATO’nun eylemlerini dikkatle gözlemliyoruz. Sınırlarımıza yaklaşma eğilimi maalesef devam ettiği için, önceliğimiz elbette NATO’nun eylemlerini detaylı biçimde gözlemlemek” dedi.

Peskov, aynı önceliğin Rusya’nın güvenliğini sağlamak konusunda da verildiğini belirtti.

‘Salgını kullandığımız suçlamaları absürt’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Savunma Bakanları Rusya'dan kaynaklanan sınamalara karşı siyasi ve askeri unsurlar içeren dengeli bir paket üzerinde anlaştı. Bu çerçevede hava ve füze savunmamızı, geleneksel kabiliyetlerimizi geliştirmeye, istihbarat ve tatbikatlarımızı uyarlamaya karar verdik" açıklamasında bulunmuştu.

Peskov, Rusya’nın koronavirüsü kendi amaçları için kullandığı yönündeki suçlamaları absürt olarak nitelendirdi.

İngiltere’nin Rusya, İran ve Çin’i salgınla ilgili durumu kendi amaçları için kullanmakla suçlaması hakkında konuşan Peskov, “Bu tür iddialara kesinlikle katılmıyoruz” dedi.

Rusya ve Çin’in salgın, aşı ve ilaç geliştirilmesi konusunda sürekli olarak uluslararası işbirliğine başvurduğunu belirten Peskov, “Dezenformasyon konusuna gelince, bu konuda yöneltilen suçlamaları da absürt buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Peskov, 24 Haziran’da Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer onuruna yapılacak geçit töreni sırasında Rus ve yabancı doktorların konukların güvenliğini sağlayacağını kaydetti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerekli görmesi halinde anayasada yapılacak düzenlemelerle ilgili vatandaşlara hitap edebileceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a, ABD Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kitabının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesiyle ilgili olan bölümleri de soruldu.

Peskov, “Bolton’ın kitabını okuma fırsatımız henüz olmadı” dedi.

Bolton'ın kitabında, Donald Trump’ın Venezüella’yı işgal etmeyi düşündüğü ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden sonra geri adım attığı öne sürüldü.