Rusya Savunma Bakanlığı: Koronavirüs aşısı yapılan ilk grupta yan etki görülmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'daki Burdenko askeri hastanesinde koronavirüs aşısı yapılan ilk 18 gönüllüde yan etki görülmediğini ve bu kişilerin kendilerini iyi hissettiklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Moskova'da iki sağlık kurumunda başlayan klinik testler kapsamında aşı yapılan kişilerin durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Yan etkiler veya komplikasyonlar gözlenmiyor, teste katılanların herhangi bir sağlık şikayeti bulunmuyor. Tüm gönüllüler aralıksız olarak gözetim altında tutulmaya devam edecek" denildi.

Teste tabi tutulan kişilerden en kısa sürede uzmanlar için gerekli analizlerin alınacağını, bu kişilerin çeşitli taramalardan geçerek numune vereceğini kaydeden bakanlık, "Aşının güvenli olduğuna dair ilk verilerin alınmasından birkaç gün sonra ikinci gönüllü grup teste alınacak" diye ekledi.

Klinik testler dün başlamıştı. Koronavirüs testi için seçilen gönüllüler iki gruba ayrılmıştı. Gruplardan ilki askerlerden, ikincisi sivillerden oluşuyor.