AB, Rusya’ya yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği Konseyi, Kırım nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımları 1 yıl daha uzattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Dairesi Direktörü Andrey Kobrinets, durumun Moskova için şaşırtıcı olmadığını, yaptırımlarla yaşamayı öğrendiklerini söyledi.

AB Konseyi, Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’ya bağlanmasından dolayı uyguladığı yaptırımları 23 Haziran 2021’e kadar uzattığı açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili basına konuşan Kobrinets, “Yaptırımlar düzenli olarak uzatılıyor, bunda yeni bir şey yok” dedi.

Kobrinets, yaptırımlarla yaşamayı öğrendiklerini ifade etti.