Rusya’da kanser hücrelerini öldüren virüs test edildi

Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi Kimyasal Biyoloji ve Temel Tıp Enstitüsü Direktör Yardımcısı Vladimir Rihter, önümüzdeki hafta Rusya Sağlık Bakanlığı’na başvurarak klinik testlerin ilk aşaması için izin almayı planladığını dile getirdi.

Rihter, “İlk aşama, ilacın insanlar için güvenli olup olmadığının değerlendirilmesi. Bu aşama St. Petersburg’da yapılacak. <…> Klinik testlerin ilk aşaması için tüm belgeler hazır. İlacın, Novosibirsk merkezli Vektor-BiAlgam şirketi tarafından üretilmesi planlanıyor” ifadesini kullandı.

Klinik testlerin ilk aşamasının 1.5 yıl alabileceğini söyleyen bilim insanı, testlerin önümüzdeki sonbaharda başlaması durumunda 2022 ortasında biteceğini belirtti.

Rihter, ilaç geliştirme süreciyle ilgili şunu anlattı:

“Vektor şirketiyle ortaklaşa, çiçek hastalığı aşı virüsü temelinde bir virüs geliştirdik. Birçoğumuzun aşılandığı aşı virüsü genomundan, virülansından sorumlu iki gen çıkardık, böylelikle virüs bizim için çok daha az tehlikeli hale geldi. Ardından oraya, virüsün onkolitik aktivitesini arttıran yeni iki gen kattık.

Virüs organizmaya girdikten sonra kanser hücresini buluyor, ona bulaşıyor ve içinde çoğalmaya başlıyor. Üstelik başka hiçbir hücrede bunu yapamıyor. Böylelikle virüs bu kanser hücresini öldüren proteinler üretiyor, bu hücre içinde çoğaldıktan sonra kana geçiyor ve organizmaya yayılarak diğer kanser hücrelerini arayıp metastazları etkilemeye başlıyor.

Dolayısıyla elimizde, temel tümörü etkili bir şekilde baskılayan, metastazları arayıp onların büyümesini önleyen ve aslında kendi kendini üreten bir ilaç var. Yani teorik olarak ilacın bir kez organizmaya girmesi, antitümör aktivitesini uzun bir süre devam edebilmesi için yeterli oluyor.”

Rihter, “İlaç başlarda meme kanserine karşı geliştirilse de klinik öncesi testler, diğer kanser türlerine karşı da etkili olduğunu gösterdi” diye ekledi.