Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya Finlandiya ile sınır konusunu hiç görüşmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, SSCB'nin ülkenin kuzeybatısındaki Karelya bölgesinin Finlandiya’ya verilmesiyle ilgili görüşmelere hazır olduğu iddialarını değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Rus-Finlandiya ilişkilerinin gündeminde toprak sorunu bulunmuyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını takiben sınır çizgisini gözden geçirme konusu, Finlandiyalı ortaklarla diyaloglarda hiç müzakere edilmedi.”

Zaharova, iki devlet arasındaki mevcut sınırın, Rus ve Finlandiya taraflarının ortak pozisyona uygun olarak uluslararası yasal düzenlemelerle sabitlendiğini belirterek şunları ifade etti:

“Anlaşmazlıkların olmaması, 2017'te Imatra'da (Finlandiya), Rusya Federasyonu Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti hükümeti arasında Rus-Finlandiya devlet sınırının geçişini açıklayan bir protokolün imzalanmasıyla destekleniyor.”

Daha önce, Finlandiya’nın eski diplomatlarından Jukka Seppinen, Sovyetler Birliği’nin Mihail Gorbaçov döneminde ülkenin kuzeybatısındaki Karelya bölgesinin Finlandiya’ya verilmesiyle ilgili görüşmeleri başlatmaya hazır olduğunu iddia etmişti.

Seppinen, Finlandiya’nın Karelya’yı alma fırsatına sahip olduğunu, ama dönemin Cumhurbaşkanı Mauno Koivisto’nun bu fırsattan yararlanamadığını ileri sürmüştü.

Gorbaçov Vakfı, sözkonusu iddialar üzerine bir bir açıklama yayınlayarak, Jukka Seppinen’in iddialarını kurgu ve yalan olarak nitelendirdi. Mihail Gorbaçov da bu iddiaları reddetti.