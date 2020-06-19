Putin, gazetecilere Kremlin’deki odasının gizli bölümünü gösterdi

Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonundan gazetecilere Kremlin’deki odasının içinde bulunan gizli bir başka odayı gösterdi.

Rossiya 1’deki röportaj sırasında Putin, çekim ekibini gizli bölüme davet etti.

Putin, “Fakat önceden haber vereyim, hiçbir hazırlık yapmadım, bu nedenle içeride çalışma atmosferi var” dedi.

Putin söz konusu bölümde kimseyle görüşmediğini, orada bir yemek ve dinlenme odası bulunduğunu kaydetti.

Gizli oda açık renklerde döşenmiş, duvarında Çar Birinci Petro’nun portresi asılı, çalışma masasının yanı başında da Putin’e hediye edilen, çocuklar tarafından yapılmış resimler ve el işleri yer alıyor.