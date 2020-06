Peskov: Putin, Trump’ı ‘keman gibi çalabileceğini’ düşünmüyor

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bolton’ın “Putin, Trump’ı keman gibi çalabildiğini düşünüyor” iddiasını değerlendirdi.

Peskov, “Hayır, Putin Trump’ı keman gibi çalamaz. Putin, Trump’la ilgili ne düşündüğünü birçok kez röportajlarda söyledi” dedi.

Peskov, Putin’in ABD Başkanı’nın kolayca manipüle edilemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Bolton, kriz yaratan 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' (Olayın Gerçekleştiği Oda: Bir Beyaz Saray Hatıratı) kitabının tanıtımı için verdiği röportajda, Putin’in Trump’ı keman gibi çalabildiğini düşündüğünü iddia etmişti.