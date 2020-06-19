Rus Dışişleri: Rus Silahlı Kuvvetleri'nin uzaydaki görevleri savunma amaçlıdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yayınlanan Uzay Savunma Stratejisi'nin açık versiyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uzay Savunma Stratejisi'nin hazırlayıcılarının gerçekleri saptırarak, uluslararsı toplum ve Amerikan halkında Moskova ve Pekin'in uzayı silahlandırma algısı yaratmaya çalıştıkları vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Doktrinimizin, ABD ve müttefiklerinin askeri etkinliğini azaltmak ve 'gelecekteki savaşlarda zaferlerini engellemek' için 'uzay karşıtı araçların' kullanılması olasılığını öngördüğünü ileri sürüyorlar. Elbette, Rusya'nın askeri doktrininde böyle bir şey yok. Belge açık ve ilgi duyan herkes bakabilir. Doktrin, ayrı devletlerin, uzaya silah yerleştirerek askeri üstünlük elde etme çabalarına karşı koymak, bunu önlemek için uluslararası bir antlaşma yapmak ve BM çerçevesinde uzay faaliyetlerinin güvenli bir şekilde uygulanması için normatif düzenlemeler yapılmasını öngörüyor."

Rus Silahlı Kuvvetleri’nin uzaydaki görevlerinin savunma amaçlı olduğu kaydedilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Rus Silahlı Kuvvetleri’nin önündeki görev tamamen savunma amaçlıdır: Hava-uzay saldırıları hakkında zamanında uyarı yapmak, hava-uzay saldırılarının püskürtülmesine hazır olmak, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin faaliyetlerini destekleyen uzay aracı yörünge gruplarının stratejik uzay bölgesinde konuşlandırılması ve desteklenmesinin yanı sıra hava-uzay savunma sisteminin geliştirilmesini sağlamak."