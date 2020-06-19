Putin: Rusya, koronavirüs tehdidine layıkıyla cevap verdi

Putin, Kovid-19’un Rus ekonomisi için sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, “Toplum, sağlık sistemi ve hayati önem taşıyan ulusal ekonomi sektörlerinin çabalarını birleştirmesi sayesinde salgın tehdidine layıkıyla cevap verildiğini artık söyleyebiliriz” dedi.

Putin, “Ekonomi eski haline dönüyor, kademeli olarak kısıtlamalardan çıkıyor” diye kaydetti.

Rusya’nın, en belirleyici anda “kendi teknolojik ve üretim altyapısına dayandığı” için böyle bir cevap verebildiğini kaydeden Putin, “Genel olarak ekonomimiz, tüm kilit halkaları ve kritik önem taşıyan altyapısı, ki buna yeni nesil altyapı, dijital ve telekomünikasyon altyapıları da dahil, ciddi zorluklara hızla adapte olabileceğini, ağır yüke dayanabileceğini ve zor koşullarda arızasız çalışabileceğini kanıtladı” ifadesini kullandı.

Birçok kurum ve işletmenin bu zor aylarda yüksek seferberlik modunda çalıştığına dikkat çeken Devlet Başkanı, “Koronavirüse karşı mücadeledeki ekonomik ve sanayi cephesine destek verdiler, insanları gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve ilaçlar ile temin ettiler. Salgının en başındaki bazı somut zorluklara, teknolojik aksaklıklara rağmen onlar esneklik, sorumluluk duygusunu ve yeteneklerini sergileyerek üretimi hızlı bir şekilde yeniden yapılandırmayı başardılar. Çok dar bir zaman dilimi içinde olağanüstü duruma uygun tempoyu yakaladılar” dedi.

Karantina döneminde çalışmalarını aralıksız sürdüren ve öncelikli sorunları çözen tüm işçilere, mühendislere, idarecilere teşekkür eden Putin, “Net ve uyumlu bir şekilde çalışarak vatandaşların, sağlık sisteminin ve tüm ülkenin bu denli ihtiyaç duyduğu sonucu sağladılar. Bu sayede birkaç hafta içinde kişisel koruyucu ekipman üretimi kat kat artırıldı. Normal zamanlarda bu kadarına hiçbir zaman ihtiyaç yoktu. Ayrıca diğer kritik öneme sahip ürün, teçhizat ve ekipman üretimi artırıldı. İhtiyaç duyulan ilaçların üretimi de hızlı bir şekilde artırıldı. Bazı ilaçlarda Nisan-Mayıs döneminde üretim 100 kat arttı” ifadesini kullandı.

Hastanelere yeni ekipman tesliminin de rekor tempoda gerçekleştirildiğini kaydeden Rus lider, karantina döneminde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri üreticileri ile onlara bağlı lojistik ve nakliye şirketlerinin, ticaret ağlarının ve e-ticaret işletmelerinin büyük bir gayretle çalıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun sonucunda mallar 24 saat aralıksız olarak mağazalara ulaştırıldı, alıcıların evlerine teslim edildi. Bununla birlikte fiyatlarda ani yükselişlere izin verilmedi, bu son derece önemli. Belirli mallarda geçici kıtlıklar hızlı bir şekilde belirlenerek ortadan kaldırıldı. Bir başka önemli husus, bu yukarıdan talimatlar ve emirlerle değil, şeffaf piyasa mekanizmaları sayesinde yapıldı”.

Bu zor koşullarda tarım ürünlerinin aralıksız teslimini sağlayan ve ilkbahar döneminde tarlalardaki tüm çalışmaları eksiksiz yerine getiren tarım işçilerine de teşekkür eden Putin, “Her birimiz için en değerli şeyin zaman olduğu ekstrem koşullarda, sanayi, tarım ve diğer sektörlerdeki birçok işletme yaklaşımlarında ve organizasyonda değişikliğe gitti, hantal ve modası geçen her şeyden vazgeçerek oldukça hızlı bir şekilde yeni çözümler üretti ve bunun sonucunda etkinliklerini artırdı” ifadesini kullandı.