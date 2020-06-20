Putin: Norilsk'teki kaza bir takım sistemik sorunları ortaya çıkardı, düzeltilmeleri gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Norilsk kentindeki termik santralde dizel yakıtının dökülmesiyle meydana gelen kazanın bir takım sistemik sorunları ortaya çıkardığını, bunların düzeltilmesi ve tüm detayların incelenerek düzenleyici yasal çerçevenin geliştirilmesi için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki termik santralden dizel yakıtın sızması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin düzenlenen toplantıda, "Bu olay bir takım sistemik sorunları ortaya çıkardı. Mümkün olan en kısa sürede düzeltilmeli, tüm detaylar üzerinde çalışılmalı ve düzenleyici yasal çerçeveyi geliştirmek için gereken her şey yapılmalıdır" dedi.

Putin, "Gerekli kontrol ve sistemik yaklaşım Norilsk’te petrol yakıtının sızmasını önleyebilirdi" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım ilgili yapılar tarafından gerekli kontroller yapılmış olsaydı bu olumsuz olaylardan kaçınılabileceği herkesin malumu, herkesi armut gibi sallamak için değil, bu tür şeyleri önlemek için yapılmalı."

Putin canlı yayında valiye kızmıştı

Putin, yetkililerin petrolün döküldüğü bilgisini sosyal medyadan öğrenmeleri durumuna kızmış, güvenlik kuruluşlarından konuyla ilgili bilgi aktarımının nasıl yapıldığını öğrenmelerini istemişti.

Rus lider canlı yayında Krasnoyarsk Valisi Aleksandr Uss'a da kızmıştı. Uss'un bilgi verip ardından "Anlatacaklarım bu kadar" demesi üzerine Rus lider, söylenenleri yeterli bulmayıp "Nasıl bu kadar? Ne yapılacak? Bir de vali olacaksınız!" demişti.

29 Mayıs’ta Rusya'nın Sibirya bölgesinin kuzeyindeki Norilsk’te TETs-3 termik santralindeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıt dökülmüş, civardaki bir nehre sızmış ve Krasnoyarsk bölgesinde federal düzeyde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Norilsk Nikel, yakıt tanklarının altındaki direkleri hareket ettiren permafrostaki ısınmanın kazanın başlıca nedeni olduğunu düşünüyor. Rusya Soruşturma Komitesi, sorumlular hakkında ceza davası açmıştı.