Moskova’da Zafer Günü geçidinin genel provası yapıldı

Sovyet ordusunun Nazi güçlerini yenilgiye uğratmasının ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıldönümü dolayısıyla bu yıl 24 Haziran’da yapılacak olan askeri geçit töreninin genel provasının bugün Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlendiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Sovyet ordusunun Nazi güçlerini yenilgiye uğratmasının 75. yıldönümü dolayısıyla bu yıl 24 Haziran’da yapılacak olan askeri geçit töreninin genel provasının bugün Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Bugün Kızıl Meydan’da Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zaferin 75. yıldönümü dolayısıyla yapılacak askeri geçit töreninin genel provası düzenlendi. Provada geçide katılacak olan kara ve hava birlikleri ile mekanize birlikler yer aldı” ifadelerine yer verildi.

Her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Moskova’da ve Rusya’nın diğer kentlerinde 24 Haziran’da yapılması planlanan askeri geçit törenleri sabah 10.00’da başlayacak, akşam saat 22.00’de ise havai fişek gösteri düzenlenecek.