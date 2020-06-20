Putin: Rusya’da en kısa zamanda koronavirüs aşısının çıkmasını umuyoruz

Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya’da yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşının en kısa zamanda çıkmasından umutlu olduğunu belirtti ve Rus yapımı ilaçları kalite bakımından dünyanın en iyi ilacı olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sağlık çalışanlarıyla video konferans formatında bir araya geldiği toplantıda Rusya’da koronavirüs salgınına karşı aşının en kısa zamanda çıkmasından umutlu olduğunu belirtti. Putin, Rus yapımı ilaçları da kalite bakımından dünyanın en iyi ilacı olarak niteledi.

Rus lider, “Aşının en kısa zamanda çıkacağını umuyoruz. Tabii ki ülkemizde ilaçlar da geliştirildi. Değerlendirmelerden gördüğüm kadarıyla kullanım kalitesi, temizliği bakımından dünyanın en iyi ilaçları. Bu harika bir şey” diye konuştu.

‘Görevlerini cesurca yerine getiren sağlık çalışanlarına teşekkür ederim’

Putin, sağlık çalışanlarının mesleki bayramını kutlayarak, görevlerini cesurca yerine getirdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı; “Ülkemizin tüm sağlık çalışanlarının mesleki bayramlarını içtenlikle kutlarım. Mutluluk ve sağlık dileklerimi iletmek ve elbette ki özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum.”

‘Koronavirüs salgını toplum ve sağlıkçıların çabaları sayesinde geriliyor’

Rus lider, yeni koronavirüs salgınının vatandaşların sorumluluğu ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde gerilemeye başladığını vurguladı.

Putin, "Tüm toplumun çabası, vatandaşların sorumluluğu ve elbette ki sizin kahramanca çalışmalarınız sayesinde salgının gerilemeye başladığını vurgulamak isterim. Elinizden geleni ve hatta mesleki mucizeler ortaya koyarak fazlasını yaptığınızdan, en önemlisi de kayıpları asgariye indirdiğinizden eminim" dedi.

‘Sağlık çalışanlarına salgınla mücadele ettikleri için devlet ödülleri takdim edilecek’

Rus lider, koronavirüsle mücadelede öne çıkan sağlık çalışanlarına, katkılarından dolayı en kısa zamanda devlet nişanlarıyla madalyaların takdim edileceğini söyledi:

Putin, “Çok yakında bu yüksek ödüller, koronavirüs ile mücadelede öne çıkan en değerli doktorlara, bilim insanlarına, sağlık görevlilerine, orta ve düşük rütbeli sağlık personeline takdim edilecek" diye konuştu.