Rus yapımı koronavirüs aşısının üretimi bu sonbaharda başlayabilir

N.F. Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Rus yapımı aşının üretiminin sonbahar döneminde başlayabileceğini belirtti.

Gintsburg, “Rus yapımı koronavirüs aşısının üretimi 2020’nin sonbaharında başlayabilir. Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen koronavirüse karşı bağışıklık test sistemi sayesinde 4 bini aşkın kan plazması örneği analiz edildi” ifadelerini kullandı.

Geliştirilen test sisteminin insan kanında koronavirüsü etkisiz hale getiren antikorların olup olmadığını ortaya çıkardığına ve hastalığı geçirenlerin kan plazmasının kaliteli bir şekilde test edilmesine imkan tanıdığına dikkat çeken Gintsburg, plazmanın da koronavirüsü ağır geçiren hastaların tedavisi için kullanılabildiğini vurguladı.

Aşının büyük ve küçük hayvanlarda toksisite, güvenlik, bağışıklık uyarıcılığı ve koruma etkisi bakımından testleri, Savunma Bakanlığı'na bağlı 48. Merkezi Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde gerçekleştirildi, Rusya Savunma Bakanlığı ve Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi kombine aşının klinik testlerine başladı.