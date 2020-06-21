Putin'den 5 doktora 'Emek Kahramanı' nişanı

Moskova'nın Kommunarka kentindeki 40 no.lu hastanenin başhekimi Denis Protsenko, St. Petersburg Pokrovskaya Hastanesi Başhekimi Marina Baholdina, Nijniy Novgorod 29 no'lu Şehir Klinik Hastanesi Başhekimi Yuliya Garevskaya, Kaliningrad Hijyen ve Epidemiyoloji Merkezi doktoru İrina Koval ile Moskova 52 no'lu Şehir Klinik Hastanesi Başhekimi Maryana Lisenko Emek Kahramanı nişanına layık görüldü.
Rusya Federasyonu Emek Kahramanı Nişanı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede gösterilen özel emek, özveri ve yüksek profesyonellik için verildiği belirtildi.
İlgili kararname Kremlin'in resmi internet sitesinde yayınlandı.
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