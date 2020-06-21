Putin, Rusya'nın son 20 yılını değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yirmi yıl önce olası çöküşün tehlikeli sınırında durduğunu şimdi ise ülkenin uluslararası ilişkilerde layık olduğu yere geldiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı Rossiya 1 televizyonundaki programda "Son 20 yılda Rusya’da ne oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“20 yıl önce, hepimiz bunu iyi biliyoruz ancak dillendirmemeyi tercih ediyoruz ki doğru olan da budur, ülke olası bir çöküşün çok tehlikeli sınırında duruyordu, ekonomi ağır bir durumdaydı, işsizlik korkunç boyutlardaydı, vatandaşların yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyordu. 1990 ve 2000'lerin başında enflasyon yüzde onlarla hatta yüzlerle ölçülüyordu. Rezervlerimiz 9.5- 12 milyar dolar iken borç 124-125 milyar dolar civarındaydı.”

Putin, durumun şimdilerde sadece değişmediğini, aynı zamanda ülkenin çok farklı bir yere geldiğini belirterek şunları ifade etti:

“Çok sıkıntılı bir dönemdi. İnsanlar da çok zor durumdaydı. O zamanlar askerler bile maaşlarını alamıyordu. Emeklilerin maaşları aylarca geciktiriliyordu. Belki şimdi de bazı sıkıntılar oluyor, ancak elbette o boyutlarda değil.”

Putin, durumun sadece iyi yönde değişmediğini, aynı zamanda ülkenin çok farklı bir yere geldiğine vurgu yaparak “Askeri, silahlı bileşenlerimizi yeniden inşa ettik. Rusya uluslararası ilişkilerde layık olduğu yere geldi” dedi.