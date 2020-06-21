Putin devlet başkanlığına yeniden aday olma olasılığını dışlamadı

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Putin, mevcut devlet başkanının yeniden başkanlığa aday olmasına imkan sağlayan anayasal değişikliklerin kabul edilmesi durumunda yeni bir başkanlık süresi için adaylığını koyma olasılığının bulunduğunu açıkladı.

Rus lider, ilgili soru karşısında “Henüz herhangi bir karar vermiş değilim. Böyle bir olasılığı dışlamıyorum. Anayasada yeniden aday olabileceğim şeklinde bir olasılık doğarsa bakarız. O zaman netleşir” yanıtını verdi.

'Halef aramak değil, çalışmak gerekiyor'

Putin, ilgili anayasal değişikliklerin kabul edilmemesi halinde ise birkaç yıl sonra iktidarın birçok kademesinde normal çalışma yerine olası halef arayışlarının başlayabileceğine dikkat çekti.

“Eğer (değişiklik) kabul edilmezse, ki bunu kendi deneyimlerinden biliyorum, iktidarın birçok kademesinde normal çalışma yerine gözler olası halefler arayışına çevrilmiş olacak” diyen Putin, ekledi:

"Halef aramak değil, çalışmak gerekiyor"

Daha önce Putin, 22 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasının 1 Temmuz’da yapılacağını açıklamıştı.