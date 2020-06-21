Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı ile Libya’yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile Libya’daki durumu görüşerek, askeri çözümün olmayışına ve çatışmaların durdurulmamasının alternatifsizliğine vurgu yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile yaptığı telefon görüşmesinde Libya’daki durumun ele alındığı, tarafların askeri çözümün olmayışına ve çatışmaların durdurulmamasının alternatifsizliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Bakanlar, askeri çözümün olmayışına, taraflarca çatışmaların derhal ve kalıcı olarak durdurulmamasının ve Berlin Konferansı'nın sonuçlarına uygun olarak çözümün tüm yönleri ile ilgili herkesçe kabul edilebilir anlaşmalar konusunda mutabık kalınması için tüm Libya taraflarının katılımıyla diyalog başlatılmasının alternatifsizliğine vurgu yaptı” ifadelerine yer verildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Libya sınırındaki Sidi Barrani Askeri Üssü'nde dün yaptığı konuşmada ülkesinin 'istikrarı sağlamak ve batı sınırlarını korumak için' Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceğini dile getirmiş, ayrıca, 'ülkelerini savunmaları' için Libyalı kabilelere silah ve eğitim desteği vermeye hazır olduğunu belirtmişti.

Sisi ayrıca eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan stratejik öneme sahip Sirte kentine ve Jufra Hava Üssü'ne saldırılmasının Kahire'nin 'kırmızı çizgilerini aşmak' anlamına geleceğini ifade etmişti.