Rusya’da haziran başından beri görülen en düşük vaka sayısı

Rusya’da bir gün içinde 7 bin 600 yeni koronavirüs vakası görüldü. Bu haziran başından beri bir günde kayıtlara geçmiş en düşük yeni vaka sayısı.

Rusya’da son bir gün içinde görülen yeni koronavirüs vakası sayısı 7 bin 600 olarak açıklandı. Bu sayı, ülkede haziran başından bu yana bir günde görülmüş en düşük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yeni vakalardan 1068’inin başkent Moskova’da görüldüğü belirtildi.

Ülkede yeni vaka sayıları 17 Haziran’dan beri 8 binin altında. Rusya’da şimdiye dek 592 bin 280 koronavirüs vakası görülmüş durumda.

Rusya’da koronavirüsle mücadele için kurulan merkezin açıklamasında ülkede bir gün içinde 95 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece toplam can kaybı 8 bin 206’ya yükseldi.