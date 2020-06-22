Kayıt
13:41 22 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Rusya'da eğitim alan Türk gençler Akkuyu'da çalışmaya başladı: Rus edebiyatında yaşıyor gibiydik

    Hürriyet
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 82
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104229/80/1042298035_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_024f5afb5fe18e3e45d74cb22b61c934.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202006221042298065-rusyada-egitim-alan-turk-gencler-akkuyuda-calismaya-basladi-rus-edebiyatinda-yasiyor-gibiydik/

    Akkuyu’da çalışmak üzere Rusya’da 6.5 yıl süren eğitimden geçen gençler, eğitim süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eğitim alan gençler, "Eğitimler çok detaylı, ciddi ve sertti. Hataya yer yoktu. Çernobil’i anlatan dersler vardı. Bir dersten kalmamız bile bizim için son demekti. Sokağa bakınca Rus edebiyatında yaşıyor gibiydik" dediler.

    Türkiye’nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu’da çalışmak üzere Rusya’da eğitim alan gençler, zorlu sürecin ardından kademeli olarak sahada çalışmaya başladı. 

    Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, bir yıllık Rusça hazırlık programından sonra kendilerini çok ağır bir uzmanlık eğitiminin içinde bulduklarını söyleyen gençler, “1 yıl Rusça hazırlık, 3 yıl genel mühendislik ve 2.5 yıl uzmanlık dersleri aldık. Obninsk’te daha öğrenciyken üzerimize yüklenen sorumluluğun farkına vardık. Hocalarımızın hepsi dünyada kullanılan terimleri bulan ve kuramları ortaya çıkaran bilim insanlarıydı. Bize asla hata yapmamayı öğrettiler. Sürekli daha önce yapılmış hataları gösterdiler. Sınav sistemi bizi oldukça zorladı. Bir dersten bile kalma seçeneğimiz yoktu. Dersten kalan eğitim sisteminin de dışında kalıyor. Sınavlar tükenmez kalemle yapılıyor. Sınav esnasında hocalar mülakat gibi sorular soruyordu” ifadelerini kullandı.

    'Teknik dil faydalı olacak'

    Seda Yürekli: Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nde okudum. İnternetten staj programı aradığım dönemde bu programı gördüm. Daha sonra başvurdum ve kabul edildim. 2021’de eğitime başladım. Rusların eğitim sistemi ile bizim eğitim sistemimiz arasında çok fark vardı. Özellikle teknik dil olarak Rusçayı iyi derecede öğrenmek izim için çok iyi oldu. Artık santralda çalışmaya başladım. 

    Yemek sorununu Türk firma çözdü

    Atahan Kisecik: ODTÜ kimya mühendisliğini okurken yurtta kalıyordum. 2012’de programa katıldım. Zorlu bir sınav sürecimiz oldu. Rusya’ya alışmak başlarda zordu. Yemek alışkanlıkları değişik olduğu için biraz zorlandık. Bir Türk inşaat firmasının yemekhanesi ile sorunu çözdüler. Eğitimler çok detaylı, ciddi ve sertti. Hataya yer yoktu. Vietnam, Bolivya, Gana, Bulgaristan gibi ülkelerden gelen öğrenciler de vardı. Nükleer santrallarda staj yaptık. Eğitimlerde Çernobil’i anlatan dersler de vardı. Bu işin en iyilerinden eğitimler aldık. Öğrendiğimiz en önemli şey şahsi sorumluluk alıp bir hata yapmamak oldu. Her şeyin bir kuralı var.

    'Sürekli diken üstündeydik'

    Ülkü Savaş: Hacettepe’de Nükleer bölümünde okuyordum. Bir gün derste sınıfa girip bu programı anlattılar. Benim de ilgimi çekti ve çok heyecanlandım. 2011’de eğitim başlayınca çok zorlandık ama devletin desteğini de arkamızda hissettik. Sokağa bakınca bile Rus edebiyatında yaşıyor gibiydik. Bizi en çok diken üstünde tutan tek ders sıkıntısıydı. Akademik kadro çok sağlamdı ve sürekli bir sınav halindeydik. Ben şimdi sahada sürekli olarak kaza ve sızıntı riskini analiz edeceğim. Zaten bir sıkıntı anında sistem artık insan müdahalesine izin vermiyor.

    'Sınavların çoğu mülakattı'

    Umur Yılmaz: KTÜ elektrik elektronik bölümünde okuyordum. TV’de enerji bakanını gördüm. Bu programdan bahsediyordu. Hemen başvurdum. 2011’de programa katıldım. Oradaki dekan ve rektörler çok iyiydi. Bize karşı çok samimi davrandılar. Eğitim sistemi çok disiplinliydi. Tek bir dersten kalmamız bile bizim için son demekti. Sınavların çoğu mülakat gibiydi. Tamamlayıcı ve komplike bir sistemin içinde uzmanlık eğitimi aldık. Şimdi sahada çalışmaya başladık. Öğrencilik yıllarından itibaren aldığımız sorumluluğu şimdi daha fazla hissediyoruz.

    'Kurşun kalem yasak'

    Berrin Emel Baran: TOBB matematik bölümünde okuyordum. Okul öğrencilere mail atmış ama ben görmemiştim daha sonra başka bir tanıdığımız bu programı hatırlattı. Okulumu çok sevmeme rağmen katılmaya karar verdim. Şimdi gurur duyuyorum ama bizim için zorlu bir süreç oldu. Özellikle sınavlar çok stresliydi. Kurşun kalem kullanmak yasaktı. Tükenmez kalemle yazıyorduk ve sınavlar bireyseldi. Mülakat gibiydi. Hoca siz kağıda cevapları yazarken araya girip başka şeyler de soruyordu. Her şeyi bilmeniz gerekiyordu. Ayrıca Rusya’da bulunurken oranın kültürünü öğrenmek de bize çok şey kattı.

    'Hocaların hepsi bilim insanıydı'

    Orçun Çoban: Hacettepe’de nükleer okurken hocaların tavsiyesi üzerine 2013’te programa katıldım. Giderken bize sorumluluklarımız anlatıldı. Çok önemli bir proje.Nükleer bir bilim dalı ve biz bu bilim dalı ile ilgili kitapları yazan, kuramları oluşturan hocalardan ders aldık. Bu bizim için çok büyük bir şans. Rusya’da çeşitli nükleer santrallarda stajlar yaptık. Eğitim sisteminde sürekli olarak sınava tabii tutulduk. Asla bize bir şeyi unutturmuyorlardı. Hataya yer yok.

    Eğitimler devam ediyor

    2018 yılında 35 öğrenci lisans+yüksek lisans programından mezun oldu. (2011 yılında gönderildi)

    2019 yılında 53 öğrenci lisans+yüksek lisans programından mezun oldu. (2012 yılında gönderildi)

    2020 yılında 55 öğrenci lisans+yüksek lisans programından mezun oldu. (2013 yılında gönderildi)

    2021 yılında ve 2022 yılında toplam 102 öğrencinin daha lisans+yüksek lisans programından mezun olması bekleniyor. (2014 ve 2015 yıllarında gönderildi)

    Aynı zamanda 22 öğrenci st. Petersburg’da yüksek lisans programında eğitimlerine devam ediyor.

    2020 yılı eğitim öğretim dönemi başında 25 öğrencinin daha Yüksek lisans programına Rusya’ya gönderilmesi planlanıyor.

    Etiketler:
    açıklama, Eğitim, Akkuyu, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pekin – Koronavirüs – kovid-19 testi sırası
    Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseltilen Pekin'de test sıraları oluştu
    Karikatür
    Trump'tan Bolton'a: 'Savaş çıkarmak isteyen sıkıcı, huysuz bir aptal'
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet