Rusya’da Anma ve Keder Günü: 27 milyon kişinin öldüğü Büyük Vatan Savaşı bugün başladı

Nazi ordusunun 22 Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Vatan Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı sayfalarından biri. 1418 gün süren savaşta 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. Anma ve Keder Günü olan bugün, ülke çapında savaşta ölenler anılıyor.

Rusya’da bugün Büyük Vatan Savaşı’nın başladığı ve savaşta ölen 27 milyon kişinin anıldığı Anma ve Keder Günü.

Bugün 12.15’te ilk kez ülke çapında bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ülkenin tüm vatandaşları savaşta ölenleri anmak için başlarını önlerine eğdi. Nitekim 79 yıl önce bugün tam da aynı saatte radyodan Nazi Almanyası’nın Sovyetler Birliği’ne saldırdığı duyurulmuştu.

Anma ve Keder Günü çerçevesinde ayrıca her yıl yapıldığı gibi, ölenlerin anısına mum yakma etkinliği gerçekleştirildi. Kimsenin unutulmadığını göstermek amacıyla yüz binlerce mum yakıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında meydanlarda çok fazla insan yer almadı, birçok vatandaş mumlarını pencerelerinin önünde veya sanal ortamda yaktı.

Sadece ilk gününde 16 bin kişinin öldüğü savaş kahramanlarının anısına Kremlin duvarında bulunan Sovyet askerlerine yönelik Meçhul Asker Anıtı’na çiçek ve mumlar bırakıldı.

Rusya’da 24 Haziran’da Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratıldığı Büyük Zafer’in 75. yıldönümü çerçevesinde Moskova’da askeri geçit töreni gerçekleştirilecek. Tören her yıl 9 Mayıs’ta yapılıyordu, ancak bu yıl salgın nedeniyle ertelenmişti.