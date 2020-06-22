Putin ziyaret ettiği savaş müzesinde babasının portresini buldu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı’nda ziyaret ettiği bir savaş müzesinde babasının portresini buldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı’nda ‘Hatıra Yolu’ adlı savaş müzesini ziyaret ederek 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Ordusu’nda görev yapan milyonlarca askerin yanı sıra, cephenin gerisinde ordu için çalışan yüzbinlerce işçi ile kuşatmadaki Leningrad sakinleri hakkın bilgi içeren sanal fotoğraf arşivini inceledi.

Putin, arşivi incelerken müze çalışanı arama butonuna Rus liderin babasının ismini girdi ve ekrana babası Vladimir Spiridonoviç Putin’in portresi çıktı.

Rusya Devlet Başkanı, 2015’te ailesinin 2. Dünya Savaşı sırasındaki hayatını anlatan bir makale kaleme almıştı. Putin, babasının nasıl savaştığını, kuşatma altındaki annesine nasıl kurtulduğunu ve ağabeyinin nasıl öldüğünü anlatmıştı. Putin, birkaç yıl sonra önce Lenin sonra da Stalin’in yanında çalışan dedesini anlatmıştı.